Per i 10 anni dell’associazione ‘In s’cena’ di Bari nuovi laboratori di cinema, teatro e musical

Compie dieci anni ‘In S’cena’, l’associazione culturale di Bari che organizza laboratori di teatro e cinema per bambini, ragazzi e adulti e, per l’occasione, propone nuove esperienze per principianti e non. Il calendario dei corsi dell’anno accademico 2019/2020 prevede infatti due nuove attività: il ‘Cinema a Teatro’, un corso destinato agli adulti durante il quale una famosa pellicola cinematografica viene riproposta sotto forma sia di corto cinematografico che di spettacolo teatrale e il ‘Musical’, un’esperienza formativa per scoprire le proprie doti artistico-musicali attraverso uno show che integra le tre discipline del canto, della recitazione e della danza. In programma anche corsi di teatro base per accompagnare i partecipanti nei primi approcci alla recitazione, laboratori di teatro per bambini e per ragazzi, corsi per adulti di teatro comico, commedia americana, brillante, antica, laboratori di cinema per ragazzi e corsi di public speaking. «Inizia il decimo anno della scuola di teatro ‘In S’cena’ - spiega la fondatrice Dedi Rutigliano- con un entusiasmo e una motivazione sempre più forte: cresce la voglia di fare e di sperimentare, di conoscere persone nuove e ritrovarne altre, diventate ormai quasi familiari. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare le persone a questo mondo magico che è il teatro, fornendo stimoli utili a far emergere doti e passioni sconosciute. E questo vale per tutti, dai bambini agli adulti, naturalmente con linguaggi e metodologie diverse e adatte alle differenti fasce di età. La nuova esperienza del ‘Musical’ regalerà una prospettiva artistica in diversi campi, dove fondamentale è la forza del gruppo; il ‘Cinema a Teatro’ sarà invece indirizzato agli appassionati di film e storie intense per riscoprire l’importanza della trama e la sua resa sulla scena». Le attività formative si svolgeranno a partire da lunedì 30 settembre nella sede dell’associazione di Bari, in via Omodeo, 5; a maggio si terranno invece gli eventi finali, veri e propri spettacoli teatrali realizzati con il contributo di costumisti, scenografi e truccatori professionisti. Per orientare i nuovi corsisti sono previste due lezioni gratuite di prova in due differenti corsi. I laboratori e gli spettacoli sono realizzati con la direzione artistica di Dedi Rutigliano e la collaborazione di professionisti tra cui l’attrice comica Tiziana Schiavarelli, i registi Vito Palumbo e Pasquale D’Attoma, le attrici Barbara Grilli ed Elisabetta Aloia, l’attore drammaturgo Riccardo Spagnulo, la ballerina coreografa Carmen De Sandi e l’attore cantante Angelo Lucarella. Per info e contatti telefonare ai numeri 346 633 50 86 - 333 325 75 81 oppure passare in associazione a partire da mercoledì 25 settembre (ore 16.00-21.00). L'associazione culturale ‘In S'cena’ di Bari organizza corsi e laboratori di teatro e cinema destinati a bambini, ragazzi e adulti, forte della consolidata esperienza didattica di docenti, registi e attori professionisti oltre che della sua fondatrice Dedi Rutigliano. Nata a Bari nel 2009, la scuola organizza ogni anno 15 percorsi di apprendimento (comico, arte drammatica, commedia ecc.) volti a rafforzare la capacità comunicativa e sviluppare creatività e relazioni interpersonali dei partecipanti. Tra le attività dell’associazione anche percorsi di letture nelle biblioteche, docenze nelle scuole, lezioni di storytelling nelle università e nelle aziende, progetti educativi e di formazione in ambito teatrale. Per informazioni: 333/3257581 o info@cineteatrolab.it.