Immagini e parole per Pino Pascali, 50 anni dopo

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018 alle ore 17,30 nella Sala Massari del Comune di Bari, l'Associazione Culturale INCONTRI ricorderà, a 50 anni dalla scomparsa, attraverso immagini e parole, il celebre artista pugliese Pino Pascali. Un evento organizzato con il Patrocinio morale della Regione Puglia, del Comune di Bari e del FAI delegazione di Bari. Il programma prevede dopo i saluti istituzionali, interventi di esperti del mondo dell'arte e dell'immagine: critici d’arte, storici, galleristi e scrittori. Racconteranno di Pino Pascali, della sua originalità, del suo genio artistico: Santa Fizzarotti Selvaggi, Valentina Bonomo, Angela Campanella, Lorenzo Madaro e Alessio Rega. Gianni Lenti leggerà originali dialoghi tratti dal volume: “PINO PASCALI, IO SONO UN BAMBINO SELVAGGIO” (FIDES edizioni) di Santa Fizzarotti Selvaggi e Valentina Bonomo, che sin dal 1982 si sono occupate della figura di Pino Pascali. Il volume ripercorre la vita e le opere dell’artista, accompagnate dalle illustrazioni di Michele Cerone, in un dialogo immaginario con lo stesso Pascali e con un’importante testimonianza storica cioè l’intervista ai genitori dell’artista, Francesco e Lucia, a cura di Ettore de Marco e Achille Bonito Oliva del 1983. Le illustrazioni di Michele Cerone saranno mostrate in videoproiezione. Seguirà un filmato inedito di immagini esclusive girate nel 1982 nella casa di Polignano a Mare della famiglia Pascali con oggetti privati, bozzetti e opere dell’artista. All'organizzazione dell'evento hanno collaborato Giancarlo Liuzzi e Grazia Andidero. Pino Pascali è figlio della terra di Puglia e della città di Bari, un artista particolare per genialità e internazionalità, tutt’ora considerato uno dei principali esponenti dell’Arte Povera. La sua opera all’avanguardia insieme alla sua personalità vulcanica sono stati punto di riferimento per i giovani artisti di ieri e di oggi. Il progetto di conoscenza e approfondimento dell’artista e dell’arte degli anni ’60 in generale può essere di grande interesse per gli istituti scolastici al fine di promuovere la storia dell'arte contemporanea.