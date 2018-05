Al Teatro Di Cagno in scena la commedia "Per qualche euro in più"

Commedia brillante in due atti elaborata da Gaetano Napoli "Cosa si è disposti a rischiare per qualche euro in più?" Il desiderio di vivere al di sopra delle proprie possibilità spinge i nostri protagonisti a prendere decisioni .....che ..... beh! Vi aspettiamo per raccontarvi tutta la storia! Non mancate! E quando alla eccletticità si uniscono studio, attenzione, capacità e amore per le scene, il gioco è fatto. In una escaletion di battute e colpi di scena, i personaggi della storia si alternano sul palcoscenico in un sorta di giostra dal carillon impazzito che scompaginando tempi e musica raggiungeva l’apice nella divertente (anche se in fondo amara) conclusione.

“PER QUALCHE EURO IN PIU’ “ – Compagnia Res Ludica di Bitonto

Infotel 0805027439 –3487632546.

Giovedi 10 Maggio e Venerdi 11 Maggio 2018 ore 21

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10