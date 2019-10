Perché fare politica -"7 parole per una politica credibile e responsabile"

La Parrocchia di San Marcello in Bari con il Gruppo Shabibi Giovani, organizza un INCONTRO - FESTA sul tema " Perché fare Politica", occasione per riflettere sulla necessità di testimoniare un rinnovamento civile possibile. Introduce Francesco Piarulli. Interverranno il giornalista Enzo Quarto e la Prof.ssa Rosina Basso Lobello. Sarà l'occasione per presentare il Progetto di Scuola di Formazione Politica "7 parole per una politica credibile e responsabile". L'incontro si terrà presso L'AUDITORIUM DELLA PARROCCHIA S. MARCELLO in largo Don Franco Ricci,1 Bari, DOMENICA 3 NOVEMBRE ALLE ORE 20,00. INGRESSO LIBERO