Al teatro Forma in scena la performance dello Skala Operakor di Oslo

Giovedì 27 giugno, alle ore 20.30, al teatro Forma, in via Fanelli 206/1, andrà in scena una performance musicale dello “Skala Operakor” di Oslo, promossa e organizzata dall’ufficio LGBTQI del Comune di Bari e dal tavolo tecnico LGBTQI.

Lo Skala Operakor, che produrrà il musical vaudeville “Hva du Vil! (come mi vuoi!)”, è un coro d’opera fondato nel 2011 a Oslo e composto da circa 60 cantanti, che tiene regolarmente concerti collaborando anche con rinomate orchestre come Lillestrøm Musikkorps e Bærum Symphony Orchestra. La sua programmazione propone opere di Verdi, Mozart, Ciajkovskij e Wagner eseguite in lingua originale.

In “Hva du vil!” lo Skala Operakor compone un musical vaudeville nel quale si intrecciano dialoghi, musica, dramma e commedia sullo sfondo di una storia di amore che vede due donne protagoniste (aspetto difficilmente riscontrabile in altre opere teatrali).

Per partecipare all’evento a ingresso libero, fino a esaurimento posti, è necessario prenotare a questo link.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio LGBTQI del Comune di Bari - (080 5772059).