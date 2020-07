Periferie al centro: da Foggia a Lecce un luglio pieno di attività: gli appuntamenti nella provincia di Bari

Dopo le prime ripartenze dei giorni scorsi, continuano gli appuntamenti con “Periferie al Centro”, l’intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia. Numerose le attività in programma fino a fine luglio in alcune delle residenze promosse dai 33 soggetti senior ammessi al finanziamento.

In provincia di Bari proseguono i laboratori del progetto “Viaggi” della Fondazione Sat: il 9, 13 e 15 luglio a Monopoli è in programma il laboratorio teatrale integrato “Viaggio nei corpi” per disabili under 35 e operatori condotto da Enzo Toma; a Conversano, invece, il 14 e 16 luglio si svolgerà Valigie Volanti” per bimbi da 7 a 10 anni. Sempre a Bari, procede a gonfie vele anche “Parole in Ri-circolo” con l’associazione culturale “Fatti d’Arte” e tre appuntamenti con le Letture in cammino con visite guidate artistiche e naturalistiche: l’11 luglio alle 18 a Porta Baresana di Bitonto, il 18 luglio alle 18 a Santa Maria La Nova di Terlizzi e il 25 luglio alle 18 a Ponte Schivazappa di Molfetta. Infine, proseguono bene anche le attività del progetto “Palco Aperto” di Skyline con laboratori per ragazzi dai 18 ai 35 anni.