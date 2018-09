Periferie Animate, a Santa Rita cinema d'animazione, laboratori creativi, circo, spettacoli, giochi e street food

Ha preso il via oggi lunedì 24 settembre il festival Periferie Animate, ideato da Sinapsi Produzioni Partecipate e sostenuto dalla SIAE nell’ambito del bando S'Illumina - copia privata per i giovani per la cultura. Dopo la prima edizione ad Enziteto, quest’anno il cinema d’animazione trova casa a Santa Rita, il quartiere del Municipio 4 costruito negli anni ’80: una periferia multistrato, dove a una manciata di metri una dall’altra ci sono case popolari e condomini con giardino, ma dove molto spesso si va via la mattina e si rientra la sera e non c’è spazio per le attività di comunità.

Per declinare attraverso il cinema la volontà di inclusione sociale, la soluzione adottata da Sinapsi è di partire dalla scuola: questa mattina i workshop affidati a sei registi under 35 provenienti da diversi angoli d’Italia hanno interessato i bambini della scuola di Santa Rita, plesso decentrato del 16° circolo didattico Manzoni-Lucarelli. Con loro questi registi creeranno dei corti d’animazione sul tema della diversità, che saranno proiettati nella giornata finale di Periferie Animate, domenica 30 settembre.

Sabato 29 e domenica 30 settembre grazie alla rete attivata da Sinapsi Produzioni Partecipate, tra la parrocchia di Santa Rita e il centro sociale Circumnavigando a partire dalle 17.00 sono in programma due giorni di laboratori creativi e di racconto partecipato, giochi, spettacoli e letture animate, tutte attività ad accesso gratuito. Nell’area in via Costruttori di Pace ci sarà anche spazio per lo street food e per la mostra fotografica di Niki Genchi, che dalle passerelle di Milano tornerà nella sua Bari e renderà protagoniste dei suoi scatti alcune famiglie di Santa Rita.

Tantissime poi le proiezioni in programma, da segnalare quella a cura de La Scatola Blu, che porterà sullo schermo Big Fish and Begonia, un film d’animazione che dalla Cina racconta il coraggio delle scelte. Saranno naturalmente proiettati anche i corti in concorso: quest’anno Periferie Animate ha lanciato un contest, ricevendo oltre 500 candidature. Dodici i prescelti ma solo uno sarà premiato dalla giuria del festival il 30 settembre.

Le attività sono ad ingresso gratuito e libero, è consigliata la prenotazione inviando una mail a sinapsiproduzionipartecipate@ gmail.com, segnalando le attività alle quali partecipare e in quale giornata, con nome, cognome e età dei bambini.





INGRESSO GRATUITO



IL PROGRAMMA



29 settembre



17.00 Apertura festival al centro famiglie con attività laboratoriali e ludiche a cura di Sinapsi e di altre associazioni partner e stand espositivi

17.00 Apertura mostra fotografica a cura di Niki Genchi

17.00 - 19.00 Attività ludiche e giochi del medioevo a cura di Progetto Carbonara

17.00 - 19.00 Ludobus a cura del centro "Circumnavigando”

17.00 - 20.00 Il racconto del festival a cura di Associazione Kreattiva

17.00 - 20.00 Laboratorio di giochi da campo e di realizzazione del perfetto zaino scout a cura del Gruppo Scout CNGEI

18.00 - 19.30 Selezione di cortometraggi d’animazione internazionali

17.00 - 19.00 Laboratorio di cinema d’animazione “Absolute beginners” a cura di Lapis&Film

17.00 - 19.00 Spazio creativo con Lapis junior (4-6 anni)

17.30 - 18.15 Laboratorio di Circo a cura di Un Clown per Amico - Circobotero

18.30 - 19.30 Spettacolo Teatrale “Live Gravity” a cura Circobotero

20.00 - 22.00 Presentazione e Proiezione film a cura di La Scatola Blu “Big fish e Begonia” di di Liang Xuan, Zhang Chun

18.00 - 23.00 Postazioni streetfood



30 settembre



17.00 - 19.00 Attività ludiche e giochi del medioevo a cura di Progetto Carbonara

17.00 - 19.00 Ludobus a cura del centro “Circumnavigando”

17.00 - 20.00 Il racconto del festival a cura di Kreattiva

17.00 - 20.00 Laboratorio di giochi da campo e di realizzazione del perfetto zaino scout a cura del Gruppo Scout CNGEI

18.00 - 19.30 Selezione di cortometraggi d’animazione internazionali

17.00 - 19.00 Laboratorio di cinema d’animazione “Absolute beginners” a cura di Lapis&Film

17.00 - 19.00 Spazio creativo con Lapis junior

17.00 - 19.00 Caricature Disney a cura di Giuseppe Sansone

17.00 - 19.00 Laboratorio Street-art a cura di Pigment Workroom

17.30 - 19.30 Maratona di albi illustrati a cura di APS LibroLab

18.30 Focus sugli artisti coinvolti

19.30 Proiezioni corti del concorso nazionale di cinema d’animazione sociale e premiazione

20.30 Proiezioni corti laboratori e premiazione

18.00 - 23.00 Postazioni streetfood