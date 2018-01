Al Planetario in scena lo spettacolo di teatro-scienza "Perseo e la magia delle stelle cadenti"

Domenica 7 Gennaio alle ore 19:00 ritorna a grande richiesta lo spettacolo di teatro-scienza per piccoli e per grandi “PERSEO E LA MAGIA DELLE STELLE CADENTI”.

Perseo è un eroe, figlio di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Andromeda è la figlia di un re, condannata al suo destino da una terribile sentenza degli dei. Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni, tra le quarantotto che derivano direttamente dal mondo greco. Incontreremo Poseidone, la terrificante Medusa con la capacità di pietrificare gli uomini al solo sguardo, per poi tornare a guardare in alto, tra pianeti, stelle e galassie.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini con età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.



Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956.