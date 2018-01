Al teatro Kismet in scena il Teatrino dei Fondi con “Il pesciolino d’oro”

Al teatro Kismet va in scena il Teatrino dei Fondi con “Il pesciolino d’oro”, adattamento teatrale di Enrico Falaschi dall’omonima fiaba di Aleksandr Puskin, per bambini dai 4 anni (ore 18, info 080.579.76.67).

Teatrino dei Fondi

IL PESCIOLINO D’ORO al teatro Kismet

da 4 anni

tratto dalla fiaba il pesciolino d'oro di Aleksandr Puskin

adattamento teatrale e regia di Enrico Falaschi

con Ilaria Gozzini e Alberto Ierardi

Un giorno un vecchio pescatore, molto povero, getta le sue reti nel mare e quando le ritira a bordo vi trova impigliato un piccolo pesciolino del colore dell’oro in grado di parlare e di esaudire desideri, che lo supplica di essere liberato. Il vecchio pescatore acconsente, ma una volta tornato alla sua capanna la sua vecchia moglie lo costringerà a tornare in mare alla ricerca del pesciolino d’oro per chiedergli di esaudire i propri desideri, senza essere tuttavia mai pienamente soddisfatta da ciò che otterrà… Nello spettacolo la fiaba viene raccontata attraverso i ricordi del vecchio pescatore, divenuto un viandante: l’uomo è povero, ma felice perché, a differenza della vecchia moglie, è capace di accettare la propria condizione apprezzandone gli aspetti positivi. Lo spettacolo racconta la fiaba, attraverso gli occhi e il ricordo del vecchio pescatore, con l’aggiunta di alcuni divertentissimi battibecchi tra il marito e la moglie e con il prezioso ausilio di una suggestiva scena che diverrà di volta in volta barca, casa, palazzo e castello colmando i piccoli spettatori di stupore.

Biglietti www.teatridibari.it/ biglietto-dinamico/

Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro

Botteghino del Teatro Kismet

dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Info. 080.579.76.67 int. 123