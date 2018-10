Al Teatro Petruzzelli con la Philarmonic Kodaly Orchestra per la nuova Stagione della Camerata Musicale Barese

La nuova Stagione della Camerata Musicale Barese si aprirà la sera di lunedì 22 ottobre al Teatro Petruzzelli con la Philarmonic Kodaly Orchestra diretta dal M° Daniel Somogyi Toth solista la Violoncellista Erica Piccotti. Il concerto sarà dedicato all’indimenticabile compianto Prof. Giovanni Girone, già Presidente Onorario della Associazione e Rettore per tanti anni dell’Ateneo barese, per cui, per onorare il ricordo del Professore, la Camerata Musicale Barese ha pensato di agevolare la famiglia Universitaria mettendo a disposizione biglietti - a prezzo ridotto - che potranno essere acquistati esclusivamente presso gli uffici in Via Sparano 141.

Inizio ore 21.

In programma la IV Sinfonia di Schubert ed il Concerto per Violoncello e Orchestra di Schumann.

info e prenotazioni Camerata Musicale Barese

Via Sparano 141, Bari

www.cameratamusicalebarese.it