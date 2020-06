Photo walking tour a Casamassima

Venerdì 26 ore 18:30 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "Photo Walking Tour - Casamassima".

''Visiteremo il centro storico più azzurro di Puglia così chiamato dal pittore Vittorio Viviano. Scopriremo chiassi e vicoli e potremo osservare il falco grillaio che ha scelto i tetti di Casamassima per nidificare. La foto passeggiata a passo lento sarà l’occasione per riscoprire un vero bomboniera della Puglia. Vedremo la torre dell’orologio, la chiesa dell’addolorata, la chiesa matrice, il monumento ai caduti, l’arco delle ombre e il palazzo ducale dei Vaaz''.

Costo: 10 euro

Punto di incontro Via Roma fronte palazzo Monacelle.

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un contatto telefonico e un cognome.