Al Planetario appuntamento con il laboratorio di scienza e lo spettacolo dedicato al Sistema Solare

Sabato 12 Ottobre alle ore 18:00 nella “Casa dello Scienziato” l’officina scientifica adiacente al planetario è in programma il laboratorio per bambini e adulti : “Un Pianeta da Salvare”.

In questo nuovo laboratorio condotto da Marianna Morgese scopriremo come il clima stia cambiando a causa di una cattiva gestione delle risorse naturali. Tutti realizzeranno un memo tridimensionale con i tempi di decomposizione dei rifiuti più comuni.

Il laboratorio ha una durata di un’ora

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.



Sabato 12 ottobre alle ore 19:00 nel planetario è previsto lo spettacolo “Sistema Solare Coast to Coast”

Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, cavalcheremo le stelle comete e scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

Al termine dello spettacolo nel planetario, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ci sposteremo sul piazzale esterno per osservare al telescopio la Luna.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956

