Al Museo Civico di Bari l’evento musicale “Pianofortango”, a cura dei Polaris Duo

A chiusura della mostra su Leo Matiz, Domenica 18 febbraio si terrà al Museo Civico Bari l’evento musicale “Pianofortango”, a cura dei Polaris Duo, con musiche di Astor Piazzolla e video-proiezione. Sarà presente con un suo intervento anche Armida Massarelli, curatrice del catalogo della mostra su Leo Matiz, edito da Adda Editore.

Programma



Alle ore 11:00 - visita guidata alla mostra

Alle ore 12:00 - concerto

Il costo dell’ingresso è di 10 euro.

Prenotazione obbligatoria, chiamando al numero 0805772362, durante gli orari di apertura del museo.

Il Polaris Duo, vincitore del Premio Sonora 2008 per il migliore spettacolo dedicato alla musica da film, è formato da Miro Abbaticchio e Giuseppe Massarelli (due pianoforti). Oltre all’esecuzione di colonne sonore e di composizioni proprie, i due artisti si sono concentrati sulla vasta produzione musicale di Astor Piazzolla, ottenendo la menzione speciale al IV Concorso Internazionale a lui intitolato a Castelfidardo. Il duo ha registrato un cd per pianoforte a quattro mani completamente dedicato al musicista sudamericano dal titolo “Pianofortango”, eseguito interamente in presenza della Sig.ra Laura Escalada Piazzolla.