Due giorni sulla conoscenza delle piante ed erbe spontanee murgiane: proprietà officinali e gastronomiche

La Proloco Toritto-Quasano in collaborazione con l'Associazione Inachis sezione aderente di Bitonto, organizzano per il 7 e 8 Aprile 2018 una due giorni incentrata sulla conoscenza delle piante ed erbe spontanee dell'Alta Murgia , sulle loro proprietà officinali e sulle proprietà gastronomiche.



Qua di seguito il programma :

Sabato 7 Aprile c/o Le Officine Culturali Toritto “Dove Come Quando” Palazzo Stella- Piazzetta Madre Teresa di Calcutta Toritto



Ore 18.30 – Riconoscimento delle piante spontanee dell'Alta Murgia e loro proprietà officinali a cura della dott.ssa Antonella Naglieri – Farmacia degli Ulivi



Ore 19.30 – show coking a cura dello Chef Giuseppe Galena e dello staff della Galena Chef Academy : le piante eduli spontanee e piante aromatiche nella dieta mediterranea







Domenica 8 Aprile C/O Belvedere di Quasano - Toritto



ore 08.30 – Raduno c/o largo fontana vecchia a Quasano-Toritto per una passeggiata ecologica lungo i sentieri murgiani dell'Alta Murgia con il supporto dell'associazione Inachis sezione aderente di Bitonto per il riconoscimento sul campo delle piante ed erbe spontanee e dell'ecosistema murgiano.



Si consiglia il seguente abbigliamento: Scarponcini da Trekking o in alternativa scarpe alte, zainetto, kiwai, borraccia d’acqua, sacchetto per rifiuti, occhiali e cappellino da sole, eventuali medicinali personali. L’abbigliamento deve consentire di mantenere sempre coperte sia le gambe che le braccia.



Questi gli obiettivi



· Saper riconoscere le diverse specie di piante ed animali che popolano la murgia, osservandole lungo la passeggiata ecologica;



· Riconoscere gli elementi naturali ed antropici del paesaggio murgiano (muretti a secco, jazzi, masserie, tratturi, lame ecc.) e la loro valenza ecologica, storica ed architettonica;



· Rispettare, conoscere e salvaguardare l’ecosistema murgiano;



· Promuovere la socializzazione;



· Stimolare le domande e la curiosità;



· Prendere consapevolezza di una educazione ambientale;



· Accrescere la consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio.

Info e iscrizioni a : prolocotoritto@libero.it – cell 3473273466

