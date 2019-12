Piazza del baratto e bookcrossing

''Come da tradizione, il baratto natalizio si svolgerà prima del Natale per far sì che ci si possa scambiare gli auguri e - perché no - anche barattare qualche regalo dell'ultimo minuto da dare all'amico che dice che non fa regali di Natale e poi, puntualmente, lo fa.

E, scherzi a parte, ci vedremo come ogni mese per continuare a contribuire allo sviluppo di un'economia circolare, di un pensiero ecosostenibile e alla riduzione degli sprechi purtroppo troppo diffusi nella nostra società.

Come sempre, ci sarà anche lo stendino del book-crossing ricchissimo di libri liberi che aspettano solo un lettore!''



L’iniziativa "Piazza del Baratto" ha lo scopo di riprendere una pratica antichissima e ancora oggi molto diffusa in diversi paesi nel mondo, secondo la quale le persone, non possedendo denaro, scambiano i propri beni attribuendo agli stessi un valore che prescinde da quello economico e che è legato alla sfera dei ricordi, dell’utilità e delle qualità intrinseche dell'oggetto.

Da dodici anni il Gruppo Consumo Critico dell'ADIRT (Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio), organizzatore della Piazza del Baratto, propone lo scambio, il riciclo e il riuso di oggetti dimenticati. Si pensi a quanto essi possano servire agli altri e quanto uno scambio possa aiutare l'ambiente e invertire la tendenza al consumismo. Si scoprirà così che l'oggetto inutile per qualcuno, fa luccicare gli occhi di un altro, che si può risparmiare barattando beni e servizi e finanche tempo, che c'è un circolo virtuoso che si attiva ogni volta che tra due persone c’è uno scambio: di oggetti, di idee, ma soprattutto di emozioni. Perché in ogni cosa c'è una storia che aspetta di essere raccontata, e in ogni persona una voce che aspetta di essere ascoltata.





domenica 15 dicembre 2019 – ore 10.30 /13

Centro Polifunzionale Futura - Parco 2 Giugno – Bari - ingresso da via della Resistenza

INGRESSO GRATUITO



FB: https://www.facebook.com/piazzadelbarattobari/

evento fb: https://www.facebook.com/events/429120301329624/

mail: lapiazzadelbarattobari@gmail.com

info: 3204160499

info Gruppo Consumo Critico Adirt - 328.2514906 info@adirt.it