PIAZZA DEL BARATTO E BOOKCROSSING domenica 23 febbraio 2020 – ore 10.30 /13 presso il Centro Polifunzionale Futura - Parco 2 Giugno – Bari - ingresso da via della Resistenza

Quando piove divido il mio ombrello, se non ho l’ombrello, divido la pioggia.

(Enrique Ernesto Febbraro)



''Anche questo mese si rinnova l’appuntamento con la Piazza del Baratto! Hai qualche oggetto che stai per buttare o che ingombra le stanze della tua casa? Portalo da noi! Puoi scambiarlo con qualcosa di utile, evitando di sprecare denaro e rendendo felice qualcun altro! La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini. Puoi portare di tutto, purché sia funzionante e in buone condizioni!



Ad attenderti troverai anche il nostro book-crossing, pieno di libri che aspettano di passare da un lettore ad un altro! Per ogni libro che gira c’è una nuova idea che nasce!



L’iniziativa "Piazza del Baratto" ha lo scopo di riprendere una pratica antichissima e ancora oggi molto diffusa in diversi paesi nel mondo, secondo la quale le persone, non possedendo denaro, scambiano i propri beni attribuendo agli stessi un valore che prescinde da quello economico e che è legato alla sfera dei ricordi, dell’utilità e delle qualità intrinseche dell'oggetto.

Da dodici anni il Gruppo Consumo Critico dell'ADIRT (Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio), organizzatore della Piazza del Baratto, propone lo scambio, il riciclo e il riuso di oggetti dimenticati. Si pensi a quanto essi possano servire agli altri e quanto uno scambio possa aiutare l'ambiente e invertire la tendenza al consumismo. Si scoprirà così che l'oggetto inutile per qualcuno, fa luccicare gli occhi di un altro, che si può risparmiare barattando beni e servizi e finanche tempo, che c'è un circolo virtuoso che si attiva ogni volta che tra due persone c’è uno scambio: di oggetti, di idee, ma soprattutto di emozioni. Perché in ogni cosa c'è una storia che aspetta di essere raccontata, e in ogni persona una voce che aspetta di essere ascoltata''.







INGRESSO GRATUITO



FB: https://www.facebook.com/piazzadelbarattobari/

evento fb: https://www.facebook.com/events/509849313275409/

mail: lapiazzadelbarattobari@gmail.com

info: 3204160499

info Gruppo Consumo Critico Adirt - 328.2514906 info@adirt.it