Piazza del baratto e bookcrossing al centro polifunzionale Futura - di Parco 2 Giugno

Torna la Piazza del Baratto come ogni ultima domenica del mese presso il Centro Polifunzionale Futura del Parco 2 Giugno.



A distanza di dieci anni dalla prima Piazza del Baratto, un breve ripasso delle piccole e semplici regole non può farci male.



Ogni baratto deve avvenire in totale assenza di denaro!



È possibile scambiare qualsiasi oggetto, in buono stato e/o funzionante, a patto che i soggetti coinvolti siano tutti soddisfatti!



Qualora non doveste riuscire a barattare qualcuno dei vostri oggetti, vi preghiamo di non lasciarli in Piazza poiché non abbiamo la possibilità di conservarli e verrebbe così meno uno degli obiettivi principali: aiutare il nostro ambiente!



Non temete, gli oggetti che volete barattare, prima o poi troveranno una nuova casa, un nuovo racconto!



Vi aspettiamo con tanti nuovi libri del nostro bookcrossing!







L’iniziativa "Piazza del Baratto" ha lo scopo di riprendere una pratica antichissima e ancora oggi molto diffusa in diversi paesi nel mondo, secondo la quale le persone, non possedendo denaro, scambiano i propri beni attribuendo agli stessi un valore che prescinde da quello economico e che è legato alla sfera dei ricordi, dell’utilità e delle qualità intrinseche dell'oggetto.



Da dieci anni il Gruppo Consumo Critico dell'ADIRT (Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio), organizzatore della Piazza del Baratto, propone lo scambio, il riciclo e il riuso di oggetti dimenticati. Si pensi a quanto essi possano servire agli altri e quanto uno scambio possa aiutare l'ambiente e invertire la tendenza al consumismo. Si scoprirà così che l'oggetto inutile per qualcuno, fa luccicare gli occhi di un altro, che si può risparmiare barattando beni e servizi e finanche tempo, che c'è un circolo virtuoso che si attiva ogni volta che tra due persone c’è uno scambio: di oggetti, di idee, ma soprattutto di emozioni. Perché in ogni cosa c'è una storia che aspetta di essere raccontata, e in ogni persona una voce che aspetta di essere ascoltata.





PIAZZA DEL BARATTO E BOOKCROSSING



domenica 25 febbraio 2018 – ore 10.30 /13



Centro Polifunzionale Futura - Parco 2 Giugno – Bari - ingresso via della Resistenza



INGRESSO GRATUITO



