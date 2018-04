Piazza del baratto e bookcrossing al Parco Lascito Garofalo di Bari Palese

Nella Giornata mondiale della Terra, si rinnova l'appuntamento con la Piazza del Baratto a Bari Palese.

Il nostro piccolo contributo alla salvaguardia del pianeta sta proprio nel mettere in pratica questo nuovo, ma antichissimo, stile di vita.

Baratta anche tu.

Dai una nuova possibilità agli oggetti dimenticati.

Non lasciare che inquinino la nostra terra, quando ancora possono essere utili a qualcuno.





L’iniziativa "Piazza del Baratto" ha lo scopo di riprendere una pratica antichissima e ancora oggi molto diffusa in diversi paesi nel mondo, secondo la quale le persone, non possedendo denaro, scambiano i propri beni attribuendo agli stessi un valore che prescinde da quello economico e che è legato alla sfera dei ricordi, dell’utilità e delle qualità intrinseche dell'oggetto.



Da dieci anni il Gruppo Consumo Critico dell'ADIRT (Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio), organizzatore della Piazza del Baratto, propone lo scambio, il riciclo e il riuso di oggetti dimenticati. Si pensi a quanto essi possano servire agli altri e quanto uno scambio possa aiutare l'ambiente e invertire la tendenza al consumismo. Si scoprirà così che l'oggetto inutile per qualcuno, fa luccicare gli occhi di un altro, che si può risparmiare barattando beni e servizi e finanche tempo, che c'è un circolo virtuoso che si attiva ogni volta che tra due persone c’è uno scambio: di oggetti, di idee, ma soprattutto di emozioni. Perché in ogni cosa c'è una storia che aspetta di essere raccontata, e in ogni persona una voce che aspetta di essere ascoltata.

domenica 22 aprile 2018 – ore 10.30 /13

Pro Loco Palese – Parco Lascito Garofalo – Bari Palese - Via Duca d'Aosta (fianco scuola elementare)



INGRESSO GRATUITO



FB: https://www.facebook.com/piazzadelbarattobari/

evento fb: https://www.facebook.com/events/377217522755567/

mail: lapiazzadelbarattobari@gmail.com - info: 3270125060 - 3204160499

Info Gruppo Consumo Critico Adirt - 328.2514906 info@adirt.it