Beppe Delre in concerto a Conversano per il Piazzaforte Jazz Fest

Il vocalist pugliese Beppe Delre sarà in concerto nel centro storico di Conversano il 30 giugno (ore 21.00) per il Piazzaforte Jazz Fest.

Il concerto sarà una dedica al repertorio dei songwriters dagli anni 40 fino ai giorni nostri: parliamo di autori come C. Porter, I. Berlin, Rodgers & hurt, B. Bacharach, S. Wonder, D. Rice, C. King ed altri ancora. Il programma della serata prevede anche brani tratti dalla discografia dello stesso Delre.

Vincitore agli Italian Jazz awards nella categoria Best jazz Singer e già premiato come Best Crooner 2009, il vocalist pugliese ci accompagnerà nelle atmosfere di Broadway con arrangiamenti raffinati e di pieni di swing.

Il concerto sarà presentato in formazione di quartetto formato da voce, piano, contrabbasso e batteria.