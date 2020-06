“Piazze verticali”: eventi di comunità con abitanti della strada, artisti, associazioni, esercizi di vicinato e realtà del quartiere

Domenica 28 giugno via Arcivescovo Vaccaro, a Madonnella, diventa il palcoscenico di una grande arena con “Piazze Verticali”, la giornata di incontri e relazioni organizzata nell’ambito del format di innovazione sociale “La strada”, ideato dall’associazione Alibertà. L’appuntamento, promosso dall’assessorato al Welfare con la rete di Bari Social Book, Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, Educativa di Strada e Circo e Periferie, in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo economico, il Municipio I e l’associazione nazionale Carabinieri - sez. di Bari-Carbonara, vedrà la partecipazione dei residenti e di artisti circensi, musicisti, narratori, illustratori, educatori e volontari per dar vita a una giornata di comunità con un fitto programma di appuntamenti dalla mattina fino a tarda sera.

Nel rispetto delle attuali disposizioni per il contrasto al Covid-19, l’accesso alla strada sarà contingentato per i non residenti. Chi fosse interessato a partecipare agli atelier, agli incontri e ai laboratori letterari per adulti e bambini potrà prenotarsi telefonando allo 080 9262102 dalle ore 16 alle 18 di venerdì 26 e domani, sabato 27 giugno, oppure recarsi dalle ore 9 alle 10.30 di domenica 28 giugno direttamente presso l’info point che sarà allestito in via Arcivescovo Vaccaro.

Per l’occasione tutti i cittadini e le cittadine della strada sono invitati ad allestire i propri balconi con luci, colori e decorazioni: nel corso della giornata saranno infatti premiati i balconi e i condomini più creativi e allegri.

Alla realizzazione dell’evento contribuiscono: Alibertà, Parrocchia di San Giuseppe, RCU Madonnella, MEST, Arcoiris, ristopizza al Cantuccio 2, Antica caffetteria dell'angolo, profumeria Bel Amì, pasticceria Boccia, Ferrarese, Joy's pub, asd Centro Sien, panificio Violante, libreria Zaum.

La strada

Il progetto intende innescare nuovi modi di vivere la città e le relazioni di comunità. L’intento è quello di proporre due incontri esemplari di promozione e informazione, “Piazze Verticali” e “Cortili Animati”, per attivare un percorso a tappe su invito/chiamata del cittadino con le attività proposte negli incontri di promozione.

Tali attività, allocate in spazi urbani scelti a seconda delle caratteristiche logistiche e socio-urbanistiche specifiche - strade, condomini con presenza di cortili interni, in diversi luoghi della città - potranno diventare oggetto di appuntamenti continuativi (rubriche) e innescare pratiche virtuose di comunità attraverso il coinvolgimento attivo e responsabile degli esercizi commerciali di prossimità.