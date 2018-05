Pic nic in spiaggia al Lido Losciale

Sabato 2 Giugno, festa della Repubblica Italiana, ci ritroviamo in spiaggia, al bellissimo Lido Losciale a Capitolo, per trascorrere un'intera giornata all'insegna della musica e del divertimento.



Il nostro PICNIC IN SPIAGGIA vuole essere una festa coinvolgente, un momento da trascorrere in compagnia di amici in riva al mare in una location unica ma non distante dalla città.



Durante il nostro picnic sarà possibile pranzare (seduti e serviti oppure in modalità picnic food corner che saranno dislocati nella struttura) dalle 12.30 oppure raggiungerci per il "sunset party" dopo le 15.30.



La colonna sonora della giornata sarà curata da dj's che non hanno bisogno di troppe presentazioni...



Ciccio DB - Papaceccio - onio Bonerba b2b Beppe Dex

Gianpiero (Vinyl set) - DIONY al mic



Non vi resta altro che prendere parte al nostro picnic in spiaggia !!! Pranzi e picnic in prevendita.



Ingresso "Sunset party" GRATUITO su lista invitati nominale.



Per info e prenotazioni: 333.1383031

Picnic in Spiaggia

c/o Lido Losciale

Contrada Losciale, 70043 - Monopoli (BA)



Pranzo serviti, picnic, sunset party