Pic nic senza plastica al parco Gargasole con giochi e attività per bambini, musica, cantastorie e giocolieri

Inizia la primavera, è tempo di festeggiare nella nostra splendida città con il primo PIC-NIC SENZA PLASTICA!! Questo evento FREE sarà caratterizzato da giochi e attività per bambini, musica, cantastorie e giocolieri.



RetakeBari con gli amici di Ortocircuito, Legambiente, Lezanzare, Greenpeace GL Bari vi invitano a trascorrere una eccitante giornata “verde” presso il Parco Gargasole il 24.03.18 dalle ore 11 (in caso di cattivo tempo ci vediamo il sabato successivo). Raggiungeteci in bicicletta ( gli amici di Ciclospazio metteranno a disposizione un ‘angolo riparazioni e gonfiatire) o a piedi, portate sogni e speranze....ma soprattutto portate dei cestini pieni di buon cibo ,tovaglie e bibite per celebrare il primo pic-nic cittadino a BARI, che rispetta l'ambiente!

Ricordatevi che non è ammesso l’uso di materiali di plastica usa e getta! Per i più virtuosi, ci saranno divertenti premi!

Vieni con noi per divertiti, vieni per la compagnia, vieni per il cibo, vieni per proteggere il nostro verde!