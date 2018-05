Pick your own, raccolta delle ciliegie fai da te

Raccogli le ciliegie direttamente dal nostro frutteto biologico, e con la guida del nostro esperto agronomo, scopri come è possibile produrre cibi sani e preservare un ecosistema ricco di forme di vita.



H 9:30 - Ritrovo presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Ruvo di Puglia.

Proseguiremo, con mezzo proprio, per circa 9 km fino al frutteto, alle porte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Guidati dal nostro agronomo, esperto in ecologia ed agricoltura biologica, esploreremo il frutteto e scopriremo come funziona un agro-ecosistema vivo .

Raccolta self service delle ciliegie, ciascuno con i propri cestini o secchi.

H 12:30 - Fine della raccolta. Chi vorrà, potrà trattenersi nel frutteto per consumare un picnic al sacco, e magari per una meritata siesta, per poi partecipare ad una passeggiata di circa 3 km nel bosco di Patanella e lungo il Tratturello Regio. La partecipazione all'iniziativa ha un costo di 2 €/persona, ciliegie comprese!

Ricorda di indossare abbigliamento e scarpe comodi, cappellino, e di portare acqua, un secchio o cestino ed eventualmente il pranzo al sacco e l'occorrente per il picnic.



Per informazioni e prenotazioni non esitare a contattarci:

telefono/whatsapp 3495834739

email selvanuova@gmail.com

