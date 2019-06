Al Teatro Abeliano la rassegna "Piedigrotta Barese", gli spettacoli dedicati al Teatro popolare

Torna dal 2 all' 8 giugno l'ormai tradizionale appuntamento annuale al Teatro Abeliano con la "Piedigrotta Barese" (da qualche anno attuata sotto l’egida del Comune di Bari, Assessorato alle Culture e Commissione Culture, con la collaborazione delle più attive Associazioni Culturali cittadine riunite nel più vasto progetto dedicato alla città, denominato Omaggio a Bari, ideato e coordinato da Vito Signorile).



Quest'anno le serate della rassegna, come sempre divertenti, sono ancor più speciali perché la "Piedigrotta barese" cade nel cinquantenario del Gruppo Abeliano, e si caratterizza con un omaggio ad alcuni “padri” del nostro dialetto e con la rassegna di Teatro popolare in cui incontreremo alcuni beniamini della scena barese insieme a compagnie amatoriali doc.

Nico Salatino in “La Portapennére” ovvero la rivolta del pane, domenica 2 giugno ore 18;

La compagnia Vello d’oro con “Il poeta di dio” (dedicato a Don Tonino Bello), 5 giugno ore 21;

Lo Specchio di Francesco in “Marcellino pane e vino”, 6 giugno ore 21;

Quelli de teatro con “U cick e ciak in internet”, 7 giugno ore 21;

Novo teatro popolare di Bari in “Generazione Inps”, l’8 giugno ore 21.



Vito Signorile Sabato 8 giugno ore 21 leggerà poesie di Francesco Saverio Abbrescia, Giuseppe De Benedictis, Vito De Fano, Domenico Dell’Era, Vitantonio Di Cagno, Giuseppe Lembo, Nicola Macina, Gaetano Savelli.

Le serate di spettacolo presso il Teatro Abeliano hanno un prezzo popolare e i biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino ed eventualmente riservando i posti al tel. 080 542 76 78