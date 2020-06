Edizione 2020 della tradizionale "Piedigrotta Barese" in streaming

Alle ore 21:00 delle serate del 29 giugno, 30 giugno e 1° luglio sulle pagine Facebook-Youtube del Teatro Abeliano e di RadioPopizz Tv (oltre che su Sky ai canali 881 per Puglia e Basilicata, 656 per il Piemonte, 5881 per la Lombardia) si terrà in streaming live l'edizione 2020 della tradizionale "Piedigrotta Barese" , appuntamento organizzato dal Gruppo Abeliano in collaborazione con la Commissione Culture del Comune di Bari e RadioPoPizzTv.

Nelle tre puntate della manifestazione saranno presentati i video dei componimenti di 36 partecipanti (poeti, scrittori, musicisti baresi) che la Giuria valuterà per scegliere i finalisti delle quattro sezioni del Premio, quest'anno dedicato ad Alfredo Giovine, autore di fama nazionale e nostro indimenticato concittadino.

A tal proposito, nell’ambito delle tre serate di proclamazione dei vincitori sarà trasmesso un reperto storico prezioso e di alto significato culturale, ovvero l'omaggio che gli fu tributato (ancora vivente) dalla pressoché totalità degli artisti, teatranti, gruppi musicali e dagli intellettuali pugliesi del tempo (per citarne alcuni insieme a Vito Signorile: Vito Maurogiovanni, Ettore De Marco, Vito Carofiglio, Raffaele Nigro, Cris Chiapperini, Mario Mancini, Antonella Genga Pino Di Modugno, Mariolina De Fano, Gianni Giannotti, Nico Salatino, Michele Mirabella, Toti e Tata); fu una vera festa di popolo e degli esponenti della Cultura barese che pertanto consentirà di ri-apprezzare Alfredo Giovine nelle testimonianze prestigiose che lo omaggerano ancora.

Non perdete dunque l'appuntamento della Piedigrotta Barese 2020!