Silvana Kühtz in Pierino e il Lupo in Jazz, favola musicale nella Torre Sansanello di Corato

Pierino e il lupo fu scritta dal grande compositore russo Sergej Prokofiev nel 1936. L’idea di questo spettacolo, che si svolgerà lunedì 5 agosto, alle 21, nella Torre Sassanello, contrada Sassanello a Corato (Ingresso con contributo di complicità; prenotazione obbligatoria), è di proporre una versione jazzistica per piccolo gruppo (un quintetto con sax, clarinetti, vibrafono, contrabbasso e batteria) e voce recitante, con ampio spazio all’improvvisazione, con testi poetici originali commentati in diretta dai musicisti, e un multi-finale scritto dai bambini (durante un laboratorio) anch’esso arricchito da improvvisazioni e alcune musiche composte per l’occasione dallo stesso Fioravanti.

La sfida è stata tanto per la musica che per il testo quella di mantenere inizialmente l’architettura di partenza, col testo della favola praticamente intatto e le melodie originali di Prokofiev rispettate anche se assegnate a strumenti diversi e soprattutto sapientemente manipolate da musicisti abituati a usare materiale delle più svariate provenienze miscelandolo fino ad ottenere nuovi suoni, nuove strutture, nuove fragranze musicali. Ci sono poi le variazioni sul tema, intrecci nuovi, parole che emozionano e improvvisazioni. Il risultato è un mix di leggerezza e intensità, nel connubio tra la storia fanciullesca di un bambino che non ha paura e l’intreccio tra melodie epocali, testi lirici scritti da Silvana Kühtz e il loro incontro in tempo reale con l’improvvisazione.

Lo scopo è divertire grandi e piccoli raccontando una favola con una cornice sonora inedita e stimolante, continuando con riflessioni sui valori della vita alla base del racconto e terminando con diverse soluzioni finali, tra un lupo cuciniere e un Pierino moderno animalista. Lo spettacolo gode del patrocinio UNICEF per il progetto Soundz for children.

I musicisti coinvolti, tutti profondi conoscitori della tradizione jazzistica e dell’essenza improvvisativa che è anima di quella stessa tradizione:

Silvana Kühtz: voce in parola e testi

Ettore Fioravanti: batteria, arrangiamenti

Marco Colonna: clarinetto soprano e basso

Pasquale Mirra: vibrafono

Igor Legari: contrabbasso

Gaetano Partipilo: sassofono alto

Lo spettacolo è stato prodotto per l’edizione 2018 del piccolofestivaldellaparola di Noci (BA).

Ingresso con contributo di complicità;

consumazione obbligatoria a scelta tra €10 apericena con calice di vino o birra o €25 cena pugliese con tre portate che va prenotata entro le ore 10 del 5 agosto.

info e prenotazioni obbligatorie info@torresansanello.it

Tel. 345 63 17 939 (anche Whatsapp)