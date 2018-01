"Uomo e Animali: una magnifica avventura", Incontro con Piero Angela presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Valenzano

In occasione dell’inaugurazione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV), il dott. Piero Angela, già insignito della laurea honoris causa in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Bari, riceverà dal Magnifico Rettore il Sigillo d’oro per aver contribuito in maniera significativa alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sugli animali e sulla salute dell’uomo.

AVVISO: Il sistema di prenotazione è stato chiuso per superamento dei posti disponibili. Si precisa che l'evento sarà trasmesso in streaming, a partire dalle ore 15:00 del 29/01/2018, all'indirizzo www.uniba.it/diretta e sarà proiettato nelle aule didattiche del Campus di Medicina Veterinaria (Aule Tiecco, Compagniucci e Terio)