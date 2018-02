Pierpaolo Miccolis - induced spirits

Dopo il successo ottenuto nel 2017 con il ciclo espositivo di Ritratti di Ignazio Fabio Mazzola, riparte la programmazione artistica e culturale di MICROBA che presenta venerdì 2 marzo 2018 alle ore 19 Induced Spirits, nuovo progetto di Pierpaolo Miccolis a cura di Nicola Zito.

L’artista pugliese – reduce dalla convincente affermazione all’ultima edizione di SETUP Contemporary Art Fair di Bologna – espone a Bari la sua più recente produzione, una serie di acquerelli, disegni a carboncino e olii, realizzati tramite un procedimento creativo non convenzionale e inquadrati in antiche cornici che lo stesso Miccolis ha recuperato e restaurato per l’occasione.

La mostra personale di Pierpaolo Miccolis, organizzata con l’Associazione culturale Achrome, con cui MICROBA rinnova la proficua collaborazione, sarà aperta e visitabile fino al 30 marzo 2018.



MICROBA si pone lontano dal canonico concetto di galleria d’arte e, anche in questo nuovo ciclo di eventi, rinnova la propria aspirazione di spazio laboratoriale e sperimentale. Attraverso le opere e le esperienze di artisti giovani ma già di respiro nazionale e internazionale, il centro barese persegue la propria missione nel territorio e intende introdurre stimoli di riflessione nel contesto culturale circostante.



L’Associazione culturale Achrome è un collettivo che opera nel campo dell'Arte Contemporanea, muovendosi tra molteplici ambiti, dalla didattica alla ricerca, dall'organizzazione di eventi espositivi alla formazione professionale. Intessendo rapporti con il territorio, Achrome si propone di favorire un rinnovato e più proficuo dialogo tra la città – e i suoi abitanti – e le dinamiche dell'Arte Contemporanea.



Pierpaolo Miccolis (Alberobello, 1985) vive e opera in Puglia. La sua formazione, prima come Tecnico e Stilista di moda, in seguito presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, lo porta a creare con differenti linguaggi e media. Nelle sue opere ricorre all’installazione e alla fotografia; utilizza prevalentemente le tecniche pittoriche, specie l’acquerello, realizzando opere in ampli cicli tematici con una ricerca su fattori ambientali, botanici, etologici e metamorfici. I suoi soggetti, resi attraverso una concezione del corpo ironica e perturbante, assumono talvolta grandi formati producendo, tra ossessione e vanità, operazioni installative. Le più recenti sperimentazioni sono un'indagine antropologica sui riti esoterici praticati nel Mezzogiorno, evidenziando il carattere universale della superstizione e della magia. Protagonista dell’ultima edizione di SETUP Contemporary Art Fair di Bologna, ha partecipato a numerose collettive e personali in gallerie e musei in Italia e all’estero; i suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra cui la Fondazione Museo Pino Pascali. Tra le mostre più rilevanti: Afrodita. Pierpaolo Miccolis, Alcenero, Bologna, 2012; Nella coda sta il veleno, Fondazione Pino Pascali, 2013; XVIII Biennale di Penne 2015; Premio Internazionale di Pittura “Zingarelli”, Rocca delle Macìe, Castellina In Chianti, 2010. Nel 2014 è stato protagonista di Contronatura, cortometraggio di Alessandro Piva incentrato sul rapporto tra l’artista, le sue opere e il territorio circostante.



Pierpaolo Miccolis

Induced Spirits

A cura di Nicola Zito



MICROBA

Via Giambattista Bonazzi 46

70123 – Bari



Inaugurazione: venerdì 2 marzo 2018, ore 19

Dal 2 al 30 marzo 2018

Da martedì a sabato, dalle ore 17 alle ore 20



Info:

MICROBA

+39 3927385558 – spaziomicroba@gmail.com

https://www.facebook.com/microba46/?fref=ts



ACHROME

+39 3470866802 – associazioneachrome@gmail.com

https://www.facebook.com/acachrome/?fref=ts