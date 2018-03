Apertura della Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” a Pasqua e Pasquetta

La Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” (Lungomare Nazario Sauro, 29 - Palazzo della Città metropolitana di Bari, IV° piano) domenica 1 aprile, in occasione della Santa Pasqua, e il lunedì dell’Angelo, 2 aprile, resterà aperta dalle ore 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso ore 12:30).

Un’apertura straordinaria per visitare la mostra “Sandro Chia e i guerrieri di Xi’An” che chiuderà i battenti subito dopo Pasqua. L’esposizione a cura di Clara Gelao ed Enzo Di Martino, inaugurata il 21 ottobre scorso, documenta un particolare momento della ricerca espressiva di uno dei più significativi protagonisti dell’arte contemporanea, Sandro Chia (Firenze 1946).

La mostra è incentrata sugli antichi Guerrieri di Xi’an (210 a.C.), ritrovati in Cina nel 1974, di cui il Governo cinese ha realizzato un limitato numero di copie in terracotta. Sono quelle che Chia ha dipinto con i suoi motivi formali, appropriandosene idealmente e facendole così diventare sue “opere fatte ad arte”. Nella Pinacoteca sono esposti nove grandi Guerrieri, un Cavallo e sette piccole Teste, sui quali Chia ha deposto il suo gesto pittorico. L’artista fiorentino è stato infatti definito “nomade e disinibito” per la capacità di alimentare il suo mondo creativo attingendo a fonti diverse e pervenendo ad una personale cifra formale. Un gruppo di sedici monotipi e dieci tecniche miste completano la rassegna.