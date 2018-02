Alla Feltrinelli di Bari la presentazione di "Pinòcchie" di Vito Signorile

Così, anche Pinocchio parla barese. Vito SIGNORILE ci ha preso gusto e, dopo aver insegnato il dialetto locale al Piccolo Principe, ora è riuscito a coinvolgere anche l'irrequieto Pinocchio. Il classico della letteratura italiana per bambini rivivrà nelle parole tradotte nel nostro dialetto dall'attore e regista Vito SIGNORILE che VENERDì 9 febbraio alle 18.00 presso LA FELTRINELLI (via Melo a BARI) racconterà le avventure del burattino più famoso del mondo. Accompagnato dal regista Damiano Nirchio, dall'illustratrice Laura FUSCO e dalle musiche create per l'occasione dal musicista e attore Davide CEDDìA,

Vito SIGNORILE presenterà il volume + CD edito da Gelsorosso.

VENERDì

9 febbraio alle 18.00

presso LA FELTRINELLI - via Melo a BARI

VITO SIGNORILE

racconta

Pinòcchie

(GELSOROSSO)



Introduce Damiano Nirchio, regista e drammaturgo

Interverranno l'illustratrice Laura Fusco e il musicista Davide Ceddìa





Ingresso libero