"Pinocchio il musical" in scena a Mola di Bari e a Polignano a Mare

L'a.p.s. "Tuttinscena Cultura e Spettacolo" dopo il grande successo ottenuto con "I Promessi Sposi il musical" (cui RAI GULP ha dedicato un'intera puntata) e "Aladdin the musical" ritorna in scena con un altro grande lavoro : "PINOCCHIO IL MUSICAL". Lo spettacolo (di Saverio Marconi, musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti, Liriche di Stefano D'Orazio e Saverio Marconi, testo di Pierluigi Ronchetti e Saverio Marconi), composto da circa quaranta artisti, adatto a tutta la famiglia, che diverte e commuove con spettacolari abiti di scena, coloratissimi costumi, scenografie a grandezza naturale, assicurerà circa due ore di divertimento e commozione, adatto a tutta la famiglia. Prodotto da "Tuttinscena Cultura e Spettacolo" in collaborazione con le associazioni "Sportello Elp" e "I Capatosta" patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, Comune di Polignano a Mare e Mola,guidato dal regista molese Vito Rago, insieme al direttivo dell'associazione nelle persone di Giancarlo Campanale e Annamaria Lepore che con sacrificio e passione portano avanti un'associazione nata nel 1994 senza mai fermarsi, utilizzando il mezzo del teatro come momento di crescita e d' incontro per tanti giovani.

Il cast è composto da: Raffaele Fracchiolla nel ruolo di Pinocchio; Pietro Sportelli nel ruolo di Geppetto; Maria Rosaria Ingravallo nel ruolo di Angela (amica innamorata di Geppetto); Leonardo Vita nel ruolo di Lucignolo; Alex D'Antona nel ruolo del Gatto e Operaio della falegnameria; Valentina Gattolla nel ruolo della Volpe e Operaia della falegnameria; Roberto Casulli nel ruolo del Prologo, Direttore del paese dei balocchi ed Arlecchino; Manuela Talenti nel ruolo della Fata Turchina e Clarice; Nico Colella nel ruolo del Grillo Parlante e Mangiafuoco; Gennaro Rotondo nel ruolo del Banditore e Pantalone; Luca Procaccio nel ruolo del Carabiniere ed Operaio della falegnameria; Anna Copertino nel ruolo della Mamma di Lucignolo e Colombina; Francesca Susca, Fabienne Zagami, Giusy Castellaneta e Gaia Redavid nel ruolo degli animali notturni; Vincenzo Chiarelli nel ruolo del compratore; Giulia Decarolis nel ruolo della Sirena; Mariagrazia Carcagnì, Alessandra Casulli e Gemma Ingravallo nel ruolo delle Operaie della falegnameria;Annamaria Giuliani, Arianna Valentino, Simona Santoro, Martina Furio e Melania Furio nel corpo di ballo.

Vi aspettiamo numerosi per "trasportarvi" nella magica storia di un burattino senza età e senza tempo,nei giorni 6-7-8-9-13-14-15-16-17 Giugno ore 21.00 presso il teatro Niccolò van Westerhout di Mola e il 23 e 24 Giugno ore 21.00 presso Il Teatro Vignola di Polignano a Mare.