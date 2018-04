"Pinuccio Chiama", spettacolo teatrale di satira politica in scena al Teatro Saltimbanco di Santeramo in Colle

Lo spettacolo di satira politica, sempre in aggiornamento, è in prima parte dedicato al luogo in cui si svolge, ossia alla politica locale. Si snoda poi con la visione di immagini: santini elettorali assurdi, ma assolutamente veri, immagini di testate giornalistiche che sbagliano clamorosamente la comunicazione delle notizie e come gli italiani si esprimono sia sul web che nella vita reale. Pinuccio regalerà un’ora e mezza di satira, mostrando slides, santini elettorali e video, facendo sbellicare dalle risate l’intero pubblico e si concederà, inoltre, riflessioni lucide e attente sui temi di attualità e di politica. Momento clou della serata, come sempre, sarà rappresentato dalle tanto attese telefonate ai vari politici del momento.

PINUCCIO CHIAMA... spettacolo teatrale di satira politica

di e con ALESSIO GIANNONE