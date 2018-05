A Bari il Pint Of Science Festival, alcuni dei più brillanti ricercatori al bar per discutere delle loro ultime ricerche e scoperte

Pint of Science Italy, il festival di divulgazione scientifica che porta la ricerca nei pub di tutta Italia.Tanti ricercatori pronti a raccontarci le ricerche scientifiche più all'avanguardia, davanti ad un buon boccale di birra!



14-15-16 mag start h. 21.00



14.mag // h. 21.00

UNA MELA AL GIORNO...? NON DIRLO A BIANCANEVE!



Cosa lega la gorgone Medusa al noir ‘Seven’, il film di culto ‘Gli uomini preferiscono le bionde’ ai melanomi, la pareidolia all’aspirina, la strega di Hansel e Gretel alla malattia di Gaucher? Passa con noi un’oretta, davanti ad una pinta di uno dei migliori farmaci anti-invecchiamento mai inventati, ad ascoltare un eclettico prof. di Chimica Farmaceutica, e lo saprai.

PS: non esistono farmaci anti-invecchiamento di provata efficacia; per questo si può dire, con l’ammiccante Arbore di una vecchia réclame, che la birra è uno dei migliori garanti di longevità: chi potrà dimostrare il contrario?

// Prof. Giovanni Lentini (Chimica Farmaceutica, Dipartimento di Farmacia - Scienza del Farmaco, Università degli Studi di Bari Aldo Moro)





15.mag // h. 21.00

NON TI SCORDA DI ME. MAI PIÙ.



Le malattie neurodegenerative, e in particolare il Morbo di Alzheimer, rappresentano ormai una vera e propria emergenza sociale a livello mondiale. Nonostante i numerosi sforzi della ricerca pubblica e privata, negli ultimi 20 anni sono solo 5 i farmaci approvati, e i protocolli terapeutici disponibili non sono in grado di portare ad una completa guarigione. Quanto siamo vicini a comprendere a fondo questa malattia? Quali possono essere i nuovi bersagli da colpire? Esistono modi per prevenire l’insorgenza dei sintomi? Solo la ricerca di base potrà aprire nuove vie e ridarci una speranza.

// con il dott. Luca Piemontese (Ricercatore presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari Aldo Moro)



16.mag // h. 21.00

QUANDO LE DIMENSIONI NON CONTANO



Il mitocondrio è un organello cellulare produttore di energia, la cui disfunzione è implicata nei tumori e in alcune malattie rare.

Tra queste, le malattie mitocondriali che, in seguito a un cattivo funzionamento dei mitocondri, causano la morte precoce di cellule neuronali e muscolari. La ricerca che portiamo avanti(www.mitoairm.it) ha come obiettivo quello di mettere a punto nuove tecniche di diagnosi precoce e nuove terapie che rallentino la degenerazione neuro-muscolare.

// con il dott. Ciro Pierri (Ricercatore presso il Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Bari Aldo Moro)