Pio e Amedeo in scena al TeatroTeam con 'La classe non è acqua' il 18 dicembre 2019.

Con grandissimo successo di pubblico e critica e dopo le due date evento all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, con “LA CLASSE NON È QUA”, il duo comico Pio e Amedeo, parte da Torino il 3 dicembre, con il tour nei teatri del loro nuovo spettacolo live. Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali.



Le nuove date:

3 dicembre Torino, Teatro Colosseo

6 dicembre Cesena, Carisport

9 dicembre Milano, Teatro degli Arcimboldi

12 dicembre Firenze, Teatro Verdi

16 dicembre Bologna, Teatro Europauditorium

18 dicembre Bari, Teatro Team

20 dicembre Napoli, Palapartenope

23 dicembre Roma, Teatro Sistina



Biglietti in vendita dalle ore 16:00 di lunedì 23 settembre https://www.ticketone.it



Le date già annunciate:

21 settembre Taormina, Teatro Antico

23 settembre Verona, Arena