Museum of the Moon, nel Campus Grande esibizione del maestro Piovani e chiusura con Stea al pianoforte

Si arricchisce di un altro evento artistico il programma che accompagnerà “Museum of the Moon”, l’opera itinerante dell’artista britannico Luke Jerram che sarà in mostra al Politecnico di Bari, presso il Campus di via Orabona, da sabato 29 giugno a lunedì 1 luglio. Dopo l’inaugurazione con il concerto “La musica è pericolosa” del premio Oscar Nicola Piovani, che si terrà sabato 29 alle 20.30 sempre nel Campus (posti riservati e già esauriti), sarà il compositore Claudio Stea a chiudere Museum of the Moon con “Raggi di Luna”, un’esibizione per pianoforte dal titolo del suo nuovo album, lunedì 1 luglio alle 20.30, nello stesso luogo con ingresso libero e gratuito, aperto alla città. L’opera di Jerram sarà esposta nel Campus per l’intera giornata di lunedì (dalle 9 alle 22) e lo sarà anche domenica 30 giugno dalle 18 alle 22, con ingresso libero e gratuito.

Museum of the Moon è un’iniziativa del Politecnico di Bari e Ariete, società di servizi integrati, in collaborazione con l’associazione degli ex studenti “Alumni”, per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna. L’opera di Jerram arriva in Puglia per la prima volta dopo aver fatto numerose tappe in giro per il mondo, riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di stampa (qui un video promo girato all’Università di Bristol, nel regno Unito).

Si tratta di un’istallazione del diametro di 7 metri, una riproduzione nei minimi dettagli della crosta lunare, dai più piccoli crateri fino alle catene montuose, che è stata realizzata utilizzando le immagini in alta risoluzione della Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, in scala 1:500.000. Illuminata dall'interno, la Luna di Jerram sarà accompagnata da un’avvolgente trama sonora realizzata dal compositore Dan Jones (vincitore dei premi Ivor Novello e Bafta - British Academy of Film and Television Arts) e con la scenografia del regista pugliese Riccardo Carbutti. A presentarla ci sarà Barbara Mangini, che introdurrà anche i concerti di Piovani e di Stea.

Intanto c’è grande attesa per il concerto di Piovani, che in pochi giorni ha registrato il tutto esaurito. Si ricorda che l’ingresso, per questo concerto, avverrà esclusivamente su invito, per chi lo ha già ritirato presso il Politecnico e che dovrà essere esibito agli addetti alla sicurezza del Campus.

L’esperienza dell’opera Museum of the Moon nella presentazione dell’autore

La Luna ai Lakes Alive, Regno Unito: https://vimeo.com/186381069

Spettacoli sotto la Luna all’ OORtreders Festival, Belgio: https://vimeo.com/188535525

La Luna presentata all’esterno per il TEC ART Festival, Rotterdam: https://vimeo.com/203345173

Museo della Luna in numeri

- Università di Bristol, UK: 16.800 visitatori

- LeeTung, Hong Kong: 100.000 visitatori, 54 giornalisti

- India: 275.000 visitatori

- Cattedrale di Leicester, UK: 28.000 visitatori

- Light Festival, Gent, Belgio: 640.000 visitatori

L’artista Luke Jerram

Luke Jerram è un artista multidisciplinare impegnato nella creazione di sculture, installazioni e

progetti di arte dal vivo. Vive a Bristol, Regno Unito, ma lavora in tutto il mondo. Una delle sue installazioni più celebri 'Play Me, I'm Yours' è stata presentata in più di 60 città, raggiungendo oltre 10 milioni di visitatori. Circa 1700 pianoforti sono stati installati nelle strade di alcune tra le città più importanti del mondo (Toronto, Parigi, Barcellona, Sydney, Londra, Hong Kong) per un libero uso da parte dei passanti. Lanciata dal Ministro della Cultura francese a Parigi e dal Sindaco Bloomberg di New York, l’installazione ha ricevuto una vasta attenzione dai giornali e dalle televisioni di tutto il mondo. www.lukejerram.com