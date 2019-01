Al Planetario di Bari lo spettacolo 'I pirati dello spazio e la mappa stellare'

Domenica 13 Gennaio alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “I PIRATI DELLO SPAZIO E LA MAPPA STELLARE”: IMPARARE I SEGRETI DEL COSMO DIVERTENDOSI è il motto di questo nuovo spettacolo del Planetario di Bari: la nave spaziale Sirio1 è alla ricerca di un potentissimo motore spazio-temporale alieno, ma anche temibili pirati spaziali seguono la stessa rotta. Il cibernetico Capitano Thunder (interpretato da Gianluigi Belsito) interagisce con i bambini per risolvere insieme enigmi astronomici e svelare i segreti della Via Lattea in un’avventura indimenticabile

Ticket € 7,00 per adulti e BAMBINI.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956