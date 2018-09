La poetessa anita Piscazzi a “Cassano d’autore per infinito200”

Nuovo appuntamento con “Cassano d’autore per infinito200” giovedì 20 settembre alle 19:30 nel caffè Principe in piazza Moro.

Sarà la volta della poetessa Anita Piscazzi con “Alba che non so” edizioni “Carta Canta” che nel 2017 interpretata da Lella Costa, si è aggiudicata il premio “InediTO” per la sezione poesia. Il concorso letterario dedicato alle opere inedite in lingua italiana che, unico nel suo genere, raccoglie tutte le forme di scrittura: poesia, narrativa, saggistica, teatro e cinema.

Una raccolta di poesie che Davide Rondoni ospite della rassegna culturale e ideatore del progetto “infinito200” ha definito carica di una “forza che lascia a volte tramortiti e non solo per libertà di composizione, ma per la nuda sincerità mai disgiunta da una ricerca del ritmo e del vestito di parole giusti per dirla”. L’autrice Anita Piscazzi e la giornalista Francesca Marsico coordinatrici della rassegna “Cassano d’autore per infinito200” saranno accompagnate dalle improvvisazioni musicali di Titti Dell’Orco al flauto e Vincenzo Mazzone alle percussioni. L’ingresso è gratuito.