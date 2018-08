Piscina party - Notte di Ferragosto

✨Se stai cercando l’evento per buttare all’aria tutti i pensieri, la serata ideale è la vigilia di ferragosto. Un POOL PARTY 🎈 d’eccezione in riva al mare 🌊 sotto le ✨stelle ✨al 12.03 Beach Club... tutti in piscina per brindare 🍹insieme. Dalle 22,00 fino al mattino, potrai ballare💃cantare 🎤 e divertirti nella serata più esclusiva di Bari nord, porta il sorriso 😜 al resto ci pensiamo noi. 🔥🔥



Formule di accesso:

€ 13 drink e anguriata con bagno in piscina.



Privè € 100 5 pass + 1 kit vodka o 3 bottiglie prosecco



LA SERATA IDEALE PER FESTEGGIARE IL TUO EVENTO NELL'EVENTO.



SI ACCEDE ESCLUSIVAMENTE IN LISTA

Per prenotazione ed agevolazione gruppi:

12.03 - 348.8791734