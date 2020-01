'PiùShakespearePerTutti' al Teatro Norba di Conversano con Vito Signorile e Antonio Stornaiolo

Il 16 gennaio alle ore 21.00, appuntamento al Cinema Teatro Norba di Conversano con lo spettacolo "PiùShakespearePerTutti". In scena Vito Signorile e Antonio Stornaiolo.

Uno spettacolo che è al tempo stesso una lezione e una scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo con la partecipazione di Vito Signorile. Chi era Shakespeare? Qual è il segreto della sua fortuna? Perché ancora oggi, ai tempi di Facebook e degli smartphone, le sue opere sono ancora così attuali? Qual è la differenza tra Tragedia e Commedia? Perché l’Amore e l’Odio sono così necessari alla narrazione? Queste alcune delle domande a cui si tenterà di dare risposta. Proponendo, nel contempo, giuste riflessioni sulla sua poetica, sulla coltivazione dei talenti e dei saperi, sulla necessità della parola per comunicare emozioni forti ed intense.



Prezzo dei biglietti:

POLTRONISSIMA - Intero € 20 / Ridotto € 18

POLTRONA - Intero € 18 / Ridotto € 15

I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Norba (Piazza dalla Repubblica, 10 - Tel 080.495.95.47) tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 18.30 alle ore 21.00.