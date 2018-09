A Castellana Grotte "Pizza Impanata e antichi sapori in Festa"

Un viaggio sensoriale tra i sapori di una volta il tutto condito con una simpatica lotteria! Quando gustiamo dei piatti tipici, viaggiamo nel passato e ripercorriamo quei bei momenti della gioventù trascorsi insieme a parenti ed amici attorno ad una tavola.

Questa festa vuol far riscoprire proprio queste emozioni in un percorso gustativo ed emozionale che vedrà il connubio delle antiche ricette contadine con l'antica arte bianca del mastro pizzaiolo!

Giampiero Galiano, titolare e mastro pizzaiolo dell'Antica Roma, ha creato per voi un menù speciale combinato ad una scelta di birre artigianali e ad una simpatica lotteria gratuita.



"Pizza Impanata e antichi sapori in festa" si svolgerà dal 18 settembre e terminerà nel week-end del 22 e 23 settembre in concomitanza con la SAGRA DELL'IMPANATA DI CASTELLANA GROTTE.



PIATTI D'AUTORE



- -Pizza Impanata ( pizz 'mbanot) piatto tipico Castellanese detto anche incapriata - impasto antichi sapori - purea di fave, cicoriette, cipolla rossa, cornaletti fritti, pane croccante.



--Pizz Cialledd ( tipica pietanza contadina servita su un ciccio di Canapa

-- Pizza Bari vecchia con sgagliozze e vincotto

--Sgagliozze baresi fritte-

--Cozze patate e riso in polpetta

--Frittelle con ricotta forte e cunzerv asquand ( conserva piccante tipica)



LOTTERIA



Tutti coloro che ordineranno questi piatti speciali riceveranno gratuitamente un biglietto per l'estrazione di fantastici premi.

Estrazione in diretta venerdì 28/09/18 durante la serata karaoke.



I PREMI

1° estratto - una pignata piena di fave e cioccolatini con buono cena per 2 persone

2° estratto - 2 kg di cicoriette con buono cena per 2 persone

3° estratto - 2 kg di pane fatto in casa con buono cena per 2 persone