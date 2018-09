Michele Placido, Carla Fracci, Max Gazzè, Gianmarco Tognazzi protagonisti delle attività del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo in Fiera

Michele Placido, Carla Fracci, Max Gazzè, Gianmarco Tognazzi. Sono i protagonisti degli appuntamenti in programma giovedì 13 settembre, per le attività del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo della Regione Puglia in quattro padiglioni della 82esima Fiera del Levante, dove l’assessorato regionale alle Industrie Culturali e Turistiche propone, con il coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Pugliapromozione e Apulia Film Commission, molteplici iniziative nell’ambito delle tradizioni popolari, della musica, della danza, del teatro, dell’editoria, del cinema e del turismo, finalizzate a dare corpo alla strategia della Regione Puglia nella valorizzazione e promozione del territorio in linea con il piano strategico regionale del turismo “Puglia365” e il piano strategico della cultura per la Puglia 2017-2015 PIIIL.

Nel Padiglione 115, centro nevralgico del Polo, la leggenda della danza, Carla Fracci, si racconta e presenta il libro autobiografico Passo dopo passo. La mia storia in un incontro pubblico alle ore 14.30, al quale interviene Loredana Capone (Assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia), appuntamento a margine delle masterclass del Balletto del Sud di cui è madrina e che proseguono in mattinata con Anbeta Toromani e Antonella Bertoni (ore 10-11.30). Così come proseguono i laboratori di Danza aerea a cura di Elisa Barucchieri di ResExtensa, con un primo percorso integrato e inclusivo per persone con disabilità motoria o sensoriale (ore 15.30-18-30) e l’avvio del corso introduttivo per porteurs (ore 10-30-13.30).

Sempre nel Padiglione 115, per il progetto i Teatranti - Artefici dei sogni realizzato dal Tric Teatri di Bari con il coordinamento del direttore artistico Vito Signorile, sono previsti i master Michele Placido sul lavoro dell’attore tra cinema e teatro (ore 14-16) e di Francesco Capece in scenografia e costumi (ore 10-13/15-18). E continuano le lezioni riservate agli iscritti del Songwriting Camp realizzate da Puglia Sounds in collaborazione con Sony/ATV, mentre si tiene nel Padiglione 170 (ore 18.30) l’Incontro d’autore aperto al pubblico con Max Gazzè condotto da Ernesto Assante.

Il programma del Polo nel Padiglione 115 prevede, inoltre, due appuntamenti istituzionali nella sala convegni: alle ore 11 la presentazione del Programma Straordinario 2018 in materia di Spettacolo e Cultura con gli interventi di Loredana Capone (Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia) e Livio Anglani (Dirigente Regionale Servizio Cimena e Spettacolo) moderati da Mauro Paolo Bruno (Dirigente Regionale Sezione Economia della Cultura) e alle ore 16.30 la tavola rotonda Dalla giornata di Locorotondo all’unione dei Comuni della Valle d’Itria, che si aprirà con i saluti di Tommaso Scatigna (Sindaco del Comune di Locorotondo), Pasquale Casillo (Presidente Nuova Fiera del Levante), Antonio Decaro (Sindaco della Città Metropolitana di Bari) e Loredana Capone (Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale) e proseguirà con gli interventi di Vittorino Smaltino (Vicesindaco del Comune di Locorotondo, del. Unione dei Comuni), Antonella Ivone (Assessore al Turismo del Comune di Alberobello), Antonello Laveneziana (Assessore alla Valle d'Itria del Comune di Ceglie Messapica), Mario Saponaro (Assessore al Turismo del Comune di Cisternino), Ermelinda Prete (Assessore Turismo e Cultura del Comune di Locorotondo), Gianfranco Palmisano (Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Martina Franca), Vittorio Carparelli (Assessore Turismo e Cultura del Comune di Ostuni). Conclusioni di Donato Pentassuglia (Consigliere Regione Puglia, Presidente IV Commissione). Modera Miriam Palmisano (Responsabile Comunicazioni Comune di Locorotondo).

Ancora nel Padiglione 115, che su una parete di oltre 160mq ospita l’opera Culture realizzata dagli artisti Geometric Bang, Joh/Loos e M.iks86 a cura dell’associazione culturale Pigment Workroom, proseguono le attività di Pugliapromozione nello spazio di Red Bull Diving VR, con la possibilità di provare l’esperienza mozzafiato di un tuffo virtuale da 27 metri, e nell’area riservata all’iniziativa Viaggia in Puglia con le offerte speciali fiera!, con tour operator e strutture ricettive pugliesi pronte ad illustrare proposte per visitare la Puglia tutto l’anno. E sempre nel Padiglione 115 si può continuare a visitare la mostra Menadi Danzanti promossa dalla rete dei Poli Biblio Museali di Brindisi, Foggia e Lecce, partecipare all’iniziativa Un mare di libri, grazie alla quale è possibile prendere in prestito libri, leggere nello spazio dedicato e partecipare a laboratori riservati ai più piccoli a cura di Lilith me 2000, e relazionarsi con i soggetti partecipati dalla Regione Puglia in uno spazio di promozione e diffusione delle attività del Sistema Regionale della Arti e della Cultura.

Nel Padiglione 152, sala 1 (ore 14), si tiene il workshop didattico L’evoluzione della carte dei beni culturali della Regione Puglia a cura della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia. Si tratta di un workshop didattico e attività di partecipazione attiva finalizzata all’individuazione delle linee strategiche di evoluzione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, per condividere le modalità dell’implementazione in termini di innovazione tecnologica e gestionale, didattica per l’infanzia e ampliamento delle fasce di utenza dei luoghi di cultura. Intervengono Loredana Capone (Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia), Silvia Pellegrini (Dirigente Regionale Sezione Valorizzazione Territoriale), Antonella Panettieri (Dirigente Regionale Servizio Reti e Ricerca applicata ai Beni Culturali), Maria Assunta Apollonio (Innovapuglia) e Paola Diomede e Raffaele Colaizzo (AT Sezione Valorizzazione Territoriale Regione Puglia).

Sempre nel Padiglione 152, prosegue l’iniziativa Apulian Urban Art, finestra sui maggiori rappresentanti pugliesi della street art che per tutta la giornata prevede i live painting di Massimo Pasca.

Per la sezione cinema, nel Padiglione 81, per Cinecocktail-Incontri ravvicinati del miglior tipo, a cura di Apulia Film Commission, proiezione del film The Third Person di Paul Haggis, girato anche a Taranto, con intervento dell’attore Gianmarco Tognazzi, mentre al Padiglione 180 (ore 9-18), agli operatori già selezionati, Apulia Film Commission riserva il Progetto Ciak: Common Initiatives to AcKnowledge and Valorize Tourism Potential of the Programme Area through Cinema parte del programma Interreg CBC Grecia-Italia 2014/2020 del quale AFC è capofila.

Tra le attività di spettacolo dal vivo, nel Padiglione 170 (ore 10-13) gli acrobati della compagnia di circo contemporanea del MagdaClan tengono corsi gratuiti di avvicinamento alle tecniche circensi, rivolti a tutti i curiosi del circo contemporaneo, di acrobatica, manipolazione d’oggetti e acrobatica di coppia e verticali

Infine, nel Padiglione internazionale 110 (ore 10-13), incontro per la presentazione dei contenuti relativi all'Accordo tra Regione Puglia e Distretto del Futian (Cina) a beneficio delle imprese pugliesi. Per il Dipartimento Turismo e Cultura intervengono Loredana Capone (Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia), Yang (Direttore Museo Arte Contemporanea di Shenzen), Lang(Responsabile di progetti di cooperazione internazionale cinese) e Francesco Muciaccia (Pugliapromozione).