Al Planetario appuntamento con il nuovo laboratorio didattico "La casa dello scienziato" e lo spettacolo "La storia dell'Universo"

Sabato 10 Febbraio alle ore 18:00 ritorna il nuovo laboratorio didattico “LA CASA DELLO SCIENZIATO 2 – LA RISTRUTTURAZIONE”

La casa dello scienziato si rinnova e il nostro fisico Alessio Perniola scopre che tra le sue stanze sono comparsi nuovi aggeggi pronti a trasformarsi in sorprendente esperimenti. Riuscirà ad evitare che la sua cucina esploda in mille pezzi ? E cosa salterà fuori dalla sua strana scrivania? Speriamo solo che la fisica del bagno non faccia strane sorprese.

Vi aspettiamo in una casa completamente rinnovata con tutti gli esperimenti completamente inediti e mai mostrati. Non mancate !



Il laboratorio ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

L’attività è consigliata a bambini di età superiore ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956.



Sabato 10 Febbraio nel planetario alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “LA STORIA DELL’UNIVERSO”

Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti.

Viaggeremo nello spazio e nel tempo, osserveremo la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956