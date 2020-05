Play con 'two hot daltonics' a Palazzo Pesce

Sabato 1 agosto 2020 alle ore 20.45 (I set) e 22.30 (II set) a Palazzo Pesce è di scena “Play” con Vito Mannarini e Giuseppe Pascucci alle chitarre, alias Two Hot Daltonics.



Un concerto in Puglia per ascoltare il suono ora impalpabile ora materico di un duo di chitarre e la loro interpretazione di brani della tradizione jazz e swing, con particolare rilievo dato ai compositori afro-americani: le pagine di Jelly Roll Morton, Scott Joplin, Fats Waller, Duke Ellington e Thelonius Monk rivivranno tra le pietre bianche della corte interna della dimora nobiliare a Mola di Bari e il pubblico sarà accompagnato alla loro scoperta da una guida all’ascolto storico-narrativa affidata a THD, duo nato nell’inverno 2010 con l’intento di esplorare il mondo della musica attraverso l’improvvisazione. Due musicisti, Vito Mannarini e Giuseppe Pascucci, dalla storia musicale diversa eppure accomunati dal Jazz del primo Novecento e dalla curiosità per un repertorio vario, con una carriera eclettica che li vede esibirsi in occasione di presentazioni letterarie, trasmissioni radiofoniche e rassegne musicali, impegnati in tour oltreoceano con concerti in Guatemala, a San Salvador, in Venezuela, a Maracaibo, Valera, Cabimas, Caracas, Maracay e Colonia Tovar, e anche attivi nel sociale: ospiti dell’Ambasciata italiana a Dar es Salaam in Tanzania per un concerto di beneficenza a favore del San Casper Hospital, hanno suonato durante la giornata dell’Unione Europea ospiti dell’Ambasciatore dell’UE.



Una calda serata estiva per assistere a uno spettacolo “Play” che, come il titolo stesso suggerisce, si basa sul divertimento delle ricerca di un suono sempre in evoluzione.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.