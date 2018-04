"Plogging a Balsignano", la corsa-passeggiata durante la quale si raccolgono rifiuti e si semina bellezza

In occasione della giornata italiana del Plogging lanciata da Retake Taranto e accolta da tutti i gruppi italiani di Retake, organizzeremo una passeggiata per la nostra florida campagna partendo da Piazza Enrico De Nicola(Modugno) e dirigendoci verso Balsignano. Cos’è il Plogging? È una corsa o passeggiata durante la quale si raccolgono rifiuti e si semina bellezza. (Portate guanti e buste).

Il Plogging Nasce in Svezia ma si diffonde con entusiasmo in tutta europa. Obiettivo di Retake è puntare l’attenzione sul degrado delle nostre campagne! Basta inquinamento, basta lancio del sacchetto! Vogliamo multe e controlli. Grazie al comune di Modugno i retaker avranno ingresso scontato nel sito e guida gratuita. Il ritorno sarà in bus gratuitamente. La giornata continuerà con un pic-nic senza plastica nel meraviglioso boschetto di Orto Magia(ognuno provvederà a se e ci saranno 2 barbeque a disposizione).