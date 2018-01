"Jazz for", il chitarrista barese Guido Di Leone con la sua Pocket Orchestra e la cantante Francesca Leone all'Anchecinema Royal

Per la rassegna musicale “Jazz for”, lunedì 15 alle 21, il chitarrista barese Guido Di Leone con la sua Pocket Orchestra e la cantante Francesca Leone, saranno di scena con un concerto di solidarietà in favore di U.N.I.T.A.L.S.I.

Con Guido Di Leone (chitarra) Alberto Di Leone (tromba), Vito Andrea Morra (trombone), Mike Rubini (sax alto), Francesco Lomangino (sax tenore e flauto), Gianluca Fraccalvieri(contrabbasso), Fabio Delle Foglie (batteria) Francesca Leone (voce).