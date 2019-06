Poesia, pittura e musica

Venerdì 28 giugno ore 18:00 si svolgerà una serata di: "POESIA PITTURA MUSICA" presso CARENZA BELLE ARTI in Via Piccinni, 158 a Bari.



Presenziano:

Crescenza Caradonna (scrittrice )

Enrica Carenza (artista)

Vinicio Coppola (giornalista- critico d'arte- scrittore)

Ruggero DitePa (artista)

Luciano Anelli (giornalista)

Nicola Cutino (Storiografo-linguista)



ALLIETERÀ la serata M°Milena De Magistris (Violinista)

Opere in mostra di Domenico Berardi (artista)



Durante la serata d'arte saranno presentati quattro giovani artisti: Maria De Carne, Davide Parisi, Giusy De Pasquale e Alessandro Schino che esporranno le loro opere.



Poeti e poetesse reciteranno poesie a tema.

Interverrà la dott.ssa Stefania Natalina Piemontese per esporre il progetto:

"Un bambino meraviglioso...Gabriele".



INGRESSO LIBERO



ORGANIZZAZIONE EVENTO/SERATA e PROGETTO GRAFICO di Cresy Caradonna



