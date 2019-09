Nella Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto il reading di poesie della poetessa Carolina Abbaticchio

Sabato 7 settembre alle ore 17:30 la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia presenterà il reading di poesie della poetessa Carolina Abbaticchio, evento inserito nella sesta edizione del Festival della Poesia, patrocinato dal Comune di Bitonto. Il reading sarà intervallato da performance musicali a cura dell’Associazione Culturale Cenacolo dei Poeti.

Per l’occasione saranno approfondite le seguenti tematiche: Come nei dipinti di Monet (Nella natura il respiro della vita), Singulti d’amore dell’essere vivente, Inno all’infinito del tempo, In questo ameno rio poetar m’è dolce.

Ingresso libero