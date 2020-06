Polignano: tra falesie, storia e musica

Venerdì 12 ore 18.30 appuntamento con PugliAnostra: "scopriremo il centro storico di Polignano a Mare. Polignano è un incantevole paesino che ha dato i natali al cantante Domenico Modugno. Dalla sua statua partiremo con il nostro tour, attraversando il ponte dell’antica via Appia Traiana , che attraversa Lama Monachile, per poi perdersi nel dedalo di stradine ricchi di storie e poesie che portano a terrazze sul mare".

Costo: 10 euro

Porta Maggiore

Palazzo del Sedile

Palazzo del Doge

Chiesa di Santa Maria dell’Assunta

Punto d’incontro: Lungomare Domenico Modugno c/o statua

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico. POSTI LIMITATI