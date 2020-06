Polignano: tra falesie, storia e musica

Venerdì 03 ore 19.00 appuntamento con PugliAnostra, scopriremo il centro storico di Polignano a Mare. Polignano è un incantevole paesino che ha dato i natali al cantante Domenico Modugno. Dalla sua statua partiremo con il nostro tour, attraversando il ponte dell’antica via Appia Traiana che attraversa Lama Monachile, per poi perdersi nel dedalo di stradine ricche di storie e poesie che portano a terrazze sul mare.

Costo: 10 euro

Porta Maggiore

Palazzo del Sedile

Palazzo del Doge

Chiesa di Santa Maria dell’Assunta

Punto d’incontro: Lungomare Domenico Modugno c/o statua

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico. POSTI LIMITATI