Attività motorie, ludico-didattiche, ambientali e culturali con "Vivere nei Parchi – PugliA.M.I.C.A."

Sabato 6 Aprile 2019 riparte, nella Riserva Naturale dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, il progetto "Vivere nei Parchi – PugliA.M.I.C.A." (Attività Motoria Integrata Cultura e Ambiente). Il progetto, totalmente gratuito per i partecipanti, è promosso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia.

PugliA.M.I.C.A. è finalizzato alla promozione di corretti stili di vita per migliorare il benessere dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività motorie, ludico-didattiche, ambientali e culturali nei Parchi Nazionali e Regionali Pugliesi. Anche per questa terza annualità è in programma un ricco calendario che si articolerà per tutti i week-end da Aprile a Ottobre (con l'esclusione di Luglio e Agosto) nella Riserva Naturale dei Laghi di Conversano, interessante e ancora poco conosciuta area protetta che circonda la cittadina del Sud-Est barese. L'Associazione Polyxena coordinerà le attività nella Riserva Naturale, in collaborazione con il Comune di Conversano, con l'intento di ampliare la conoscenza del territorio e incentivare l’attività fisica. Si spazierà dalle scienze naturali alla storia del territorio, coinvolgendo i partecipanti in laboratori del gusto, passeggiate tematiche e in discipline come il pilates e il taichi.

Tutto ciò per sensibilizzare le famiglie, principali destinatari del programma, alla pratica dell’esercizio fisico e all’importanza del cibo sano per una migliore qualità della vita. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.vivereneiparchi.it e la relativa pagina Facebook "Pugliamica - Vivere nei parchi".

E' possibile richiedere la scheda di iscrizione, necessaria per poter partecipare, a info@polyxena.eu e chiamare al 3922525812 (lun-ven dalle 10:00 alle 13:00) per ricevere tutte le informazioni relative alla partecipazione al progetto.